البلدي بـ 360 جنيهًا.. أسعار اللحوم في العيد بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ اللحوم في المنافذ التموينية خلال أيام العيد تلبية لاحتياجات المواطنيين بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق بكميات تصل إلى 2 طن بكل مجمع.

ويتم طرح اللحوم بسعر 285 جنيهًا للسوداني الطازج، واللحم المفروم والكبدة الطازجة بسعر 285 جنيهًا، كما يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، والضأن المجمد من الأوروجواي بسعر 335 جنيهًا، والضأن البلدي بـ 360 جنيهًا، واللحوم الهندية المجمدة بسعر 220 جنيهًا للكيلو.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركه القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلى اللحوم البلدية.

وأوضح "حسنين"، أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويتم تغذيتها بالعلف المصري ثم ذبحها في محجري توشكى وسفاجا، مؤكدًا أن لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر تقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الفحص مع العلم أن العجول تصل إلى محجري سفاجا وتوشكى.

كان ميناء سفاجا البحري قد استقبل الأسبوع الماضي سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن إلى 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ 12 ألف رأس.

وقد تم نقل الشحنات المستلمة إلى المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدًا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وفي جولة أجراها المركز الإعلامي لوزارة التموين على المجمع الاستهلاكي بميدان الجيزة، قال حسيني نصار، مدير المجمع، إن معدل الضخ اليومي في زيادة لتغطية جميع احتياجات المواطنيين وتم الطرح بسعر 285 جنيهًا للكيلو الواحد، مع العلم أنه يتم طرح نحو 300 طبق لحم مفروم وكباب حلة زنة 500 جرام بسعر 115 جنيهًا لكل منهما، وكيلو الدواجن المجمدة بسعر 135 جنيهًا.

وأضاف "نصار"، أنه يتم طرح السلع الغذائية والاستهلاكية والمنظفات والسلع التموينية دون أي تغيير في الأسعار، موضحًا أن سعر السكر الحر على بطاقة التموين يتم صرفه بـ27 جنيهًا ولغير حاملي البطاقات التموينية يتم طرحه بسعر 35 جنيهًا، موضحًا أن صرف السلع التموينية مستمر بالمنفذ بشكل طبيعي حيث أن هناك قسمًا للسلع الغذائية وآخر للسلع التموينية وثالث للحوم والدواجن.