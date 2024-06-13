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وزير الإسكان: استمرار أعمال رفع الكفاءة وتطوير الطرق بأربع مدن جديدة

03:00 ص الخميس 13 يونيو 2024

الدكتور عاصم الجزار

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القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار استمرار أجهزة تنمية مدن الشروق وبني سويف وأخميم والمنيا الجديدة في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للطرق، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية وترفيق الأراضي بالمدن الجديدة.

وقال الوزير - وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الأربعاء/ - إن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتفقد هذه الأعمال من المواقع؛ لحل أية مشكلة ودفع العمل بهذه المشروعات المهمة، التي تسهم في تنمية المدن الجديدة.

ففي مدينة الشروق، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس محمد السيد عبدالمقصود أعمال رفع كفاءة الطرق الجارية بمحور نجيب الريحاني بالحي الثالث ، والذى يربط الحركة المرورية بين المحور الأوسط وأحياء غرب مدينة الشروق.

وقال إن خطة العمل استهدفت إعادة الشىء لأصله لطبقة الأسفلت، وإعادة رصف القطاعات التالفة والمتهالكة مع رفع كفاءة الأرصفة والجُزر ورفع المخلفات بالطريق، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل؛ تيسيرًا على السكان ورواد الطريق وتحقيقًا لشروط السلامة المرورية .

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس أحمد عبد الجابر، تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بالحي السكني الرابع، وذلك ضمن مشروع تنفيذ أعمال تأهيل واستكمال شبكات المرافق للحي السكني الرابع بالمدينة؛ لمتابعة الأعمال الجارية والتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية الموضوعة، وكذا الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

وفي مدينة أخميم الجديدة ، تفقد رئيس جهاز المدينة المهندس مصطفى هارب مشروعات الرصف والتطوير الجارية وشملت مشروع تنفيذ عدة أعمال للحارة الخارجية لبعض الطرق بالمدينة؛ للتأكد من جودة الأعمال المنفذة والوقوف على الموقف التنفيذي.

وقال إن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 32 مليون جنيه ونسبة الإنجاز العيني تتجاوز 60%، مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة .

وفي مدينة المنيا الجديدة، وجه رئيس جهاز المدينة المهندس أحمد مصطفى محمد، بمتابعة تنفيذ أعمال طرق المرحلة الثانية، وشبكة ري فرعية بالحي السياحي والمتميز لقطع أراضي المنطقة الأولى وبيت الوطن

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان رفع الكفاءة وتطوير الطرق تنمية المدن الجديدة
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