نشرة التوك شو| موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. وحقيقة رفع أسعار الدواء

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي..

أسباب انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر.. التمويل كلمة السر

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أسباب اختيار انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، في مصر.

إجراءات عاجلة.. السياحة تكشف موقف 11 ألف سائح متعاقد مع شركة FTI بعد إفلاسها



كشف أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل موقف السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة





إدارة مكافحة الآفات: تصدينا لـ 32 سربا من الجراد فى أسوان



كشف أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الجراد، أن الجراد بدأ يدخل مصر من الحدود السودانية منذ شهر نوفمبر الماضي.





نقابة الصيادلة: تحريك أسعار الدواء قد يكون في مصلحة المواطن

:قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن زيادة سعر الدولار في مصر أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية بالسوق المحلية.





تستهدف 30 مليون سائح سنويا.. السياحة: ننتظر افتتاح المتحف المصري الكبير



كشف أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي، آخر مستجدات افتتاح المتحف المصري الكبير، والأعمال الإنشائية الخاصة به.