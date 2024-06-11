تستهدف 30 مليون سائح سنويا.. السياحة: ننتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي، آخر مستجدات افتتاح المتحف المصري الكبير، والأعمال الإنشائية الخاصة به.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: اليوم الثلاثاء، أننا ننتظر تحديد موعد افتتاح المتحف المصري خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية، وجاري الانتهاء من البعض الآخر».

وأشار يوسف، إلى أن وزارة السياحة لديها استراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على زيادة القدرة الوطنية الجوية لنقل السائحين من كل دول العالم، كما يتم العمل على تطوير الأسطول الجوي المدني لجذب السائحين، مضيفًا: «نستهدف رفع عدد الغرف الفندقية من 20 إلى 25 ألف غرفة فندية سنويا».

وتابع : حققنا طفرة كبيرة في زيادة أعداد السائحين بنحو 3% عن العام الماضي، ووصل عدد السائحين في مصر حتى الآن إلى 5 مليون سائح فقط في الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري.

واختتم: «نستهدف تحقيق متوسط مليار دولار من المليون سائح، ومن المتوقع وجود تدفقات سياحية كبيرة بعد انتهاء حرب غزة».

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