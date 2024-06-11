إدارة مكافحة الآفات: تصدينا لـ 32 سربا من الجراد فى أسوان

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الجراد، أن الجراد بدأ يدخل مصر من الحدود السودانية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن السودان من دول تكاثر الجراد ولم تكافحه نظرا لظروف الحرب التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رزق، أن هناك 106 أسراب من الجراد هاجموا مصر منذ شهر 11 الماضي قادمة من السودان.

لافتا إلى أن هناك 32 سربا من الجراد تم التصدي لهم فى أسوان بنسب مكافحة إبادة عالية، موضحا أن حدة الأسراب من الجراد انخفضت مع بداية قدوم فصل الصيف.

وأشار رزق إلى أن رجال مكافحة الجراد جنود مجهولين ووزارة الزراعة وجهت كل الدعم لهم، مضيفا: نعمل بقوة منذ 6 شهور للتصدي لأسراب الجراد.

وأكد أن 120 موظفا فقط يعملون فى إدارة مكافحة الجراد على مستوى مصر، حيث يتم العمل وفق معايير علمية نستخدمها فى مكافحة الجراد.

اقرأ أيضا :

بيان عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

للمتقدمين لمسابقات وظائف "النقل".. رابط الاستعلام عن نتيجة القبول

9 مراحل.. ماذا قال رئيس هيئة الدواء عن زيادة الأسعار؟