من روكسي لوسط البلد في دقائق.. 6 صور ترصد محور روض الفرج "كوبرى تحيا مصر"

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كتب- محمد أبو بكر:

يبلغ طول محور روض الفرج 540 م وعرضه 67.3 م، ويحتوي على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 م، ويتميز الكوبري بوجود 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

ووفقًا لـ"المقاولون العرب"، يتكون محور روض الفرج، من أبراج عملاقة بطول 92 م مع جسم معدني، وبأوزان احتمالية تبلغ 12 ألف طن.

ويُعد مشروع محور روض الفرج، أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق، حيث ساهم في التخفيف من الكثافات المرورية بدءًا من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون الحاجة إلى المرور في وسط البلد "قلب القاهرة".

ويبدأ مشروع محور روض الفرج، من ترعة الإسماعيلية مرورًا بمنطقة شبرا المظلات حتى غرب الطريق الدائرى فى اتجاه الإسكندرية الصحراوى ك 39 مرورًا بنهر النيل.

ويشمل المشروع، 6 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل بالدائرى و كوبرى النيل الغربى، ويبلغ طولة حوالى 400 متر وعرضه 50 متر، وارتفاعه 14 مترًا من سطح الماء، وعرض الفتحة الملاحية 120 مترًا، مما يسمح بمرور الفنادق العائمة، و كوبرى النيل الشرقي يعد الكوبرى الملجم المار أعلى النيل.

تم تسجيل محور روض الفرج، فى موسوعة جينيس كأكبر كوبرى ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع بعرض 67.3متر.

ويضم الكوبري، أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل ، ويصل عرض الفتحة الملاحية إلى 300 متر، وارتفاع الأعمدة إلى 100 متر، ويتحمل الكوبرى أوزاناً ثقيلة تصل إلى 120 طن، ويساهم محور روض الفرج، في الوصول من روكسي إلى وسط البلد في دقائق.

وفيما يلي، بيانات إحصائية عن الأعمال التي تنفذها الشركة:

- الطول الاجمالي شامل الكباري والمطالع والمنازل: 12 كم.

- إجمالي الخرسانة: مليون متر مكعب خرسانة.

- إجمالي الحديد: 280 ألف طن حديد.

- عدد الخوازيق: 6004 خازوق قطر يتراوح من 80 سم إلى 2 متر.

- عدد القواعد: 432 قاعدة.



- عدد الأعمدة: 1908.

- عدد الكمرات العرضية فوق الأعمدة: 432 كمرة.

- عدد الكمر سابق الصب: 2830.

- الهيكل المعدني العلوي للنيل الشرقي: 7000 طن.

- عدد أطنان الكابلات الحاملة: 1500 طن.

- عدد الباكيات المعدنية: 11 باكية بطول يتراوح من 32: 62 متر بإجمالي 15 ألف طن.

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