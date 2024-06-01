إجراءات عاجلة من الكهرباء لضمان استمرار التيار خلال عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد صلاح:

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ممثلة في شركات التوزيع والإنتاج والنقل تواصل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتنسيق لحل المشكلات مع وقف إجازات جميع الفنيين، وتوفير فرق فنية جاهزة للتعامل مع أي أعطال فورًا، وتأمين وتوفير مولدات احتياطية لتوفير التغذية الكهربائية لأي منشأة حال وجود أعطال اضطرارية.

وأَضاف متحدث الوزارة، في تصريحات إلى "مصراوي"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استقرار التيار الكهربائي للتأكد من جودة الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية إلى جانب تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أي شكاوى مقدمة على رقم 121 متعلقة بقطع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه تم توفير مولدات طوارئ احتياطية بالمساجد والساحات الشعبية، إلى جانب التنسيق مع شرطة الكهرباء لأي أعطال.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف لضرورة التكاتف لمواجهة أي سلوكيات أو تصرفات يمارسها بعض المواطنين من خلال قيامهم الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة بالإضافة للإسراف الكبير في استهلاك التيار ببعض المساجد من خلال قيام العاملين بعدم فصل أجهزة التكييف طوال اليوم، مشددًا على أنه تواصل مع وزير الأوقاف لإيجاد آلية لحث المواطنين على عدم الإسراف أو اللجوء لسرقة التيار الكهربائي من خلال الخطب في المساجد مع التأكيد أيضًا على تعميم مفهوم ترشيد الاستهلاك.