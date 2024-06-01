حدث ليلًا| "السياحة" تُحذر الحجاج.. بدء فصل الصيف وظهور قمر "الفراولة".. مصر خالية من مرض طاعون الخيل الإفريقي
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
"السياحة" مُحذرة الحجاج: يجب حمل بطاقة نسك في المشاعر المقدسة
وجهت وزارة السياحة والآثار، الشركات بشأن موسم الحج 2024، بالإلتزام بإبقاء بطاقة نسك مع الحجاج والتأكيد على حملها والحفاظ عليها طوال فترة بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
بدء فصل الصيف وظهور قمر "الفراولة".. تعرف على أبرز الظواهر الفلكية خلال يونيو
كشف الدكتور اشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أبرز الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر يونيو المقبل، والتي يمكن رصدها ومشاهدتها بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ومنها بدء فصل الصيف وظهور قمر الفراولة واقترانات للكواكب والنجوم.
متحدث الوزراء يوضح حقيقة توفير دعم نقدي 5 آلاف جنيه لكل أسرة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطوات الحكومة نحو إعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، ليصبح سعره 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش، اعتبارًا من الأول من يونيو.
"البيطريين" تُعلن تفعيل هيئة التأديب.. واختيار عفيفي وسلام لعضويتها
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين تفعيل هيئة التأديب، كما تم اختيار كل من الدكتور ناجي سلام و الدكتور محمود عفيفي وعضو من الهيئة القضائية ليكونوا أعضاء هيئة التأديب.
"الأرصاد": غدا أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت الموافق 1 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.
الحكومة: لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، لا أساس له من الصحة.
وزير الري يوجه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع
أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الجمعة زيارة لمحافظتى الاسماعيلية والسويس لتفقد حالة الرى وتطهيرات الترع بنطاق المحافظتين.
السيسي يؤكد الحرص على استفادة الشركات الصينية من تطور البنية التحتية في مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "زينج شوي شوان" رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سيسك" يرافقه كبار مسئولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين.
رسميا.. مصر خالية من مرض طاعون الخيل الإفريقي
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت اليوم رسميا خلو مصر من مرض طاعون الخيل الإفريقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبإجماع الآراء بالتصويت على الملف الفني المقدم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإثبات خلو البلاد من المرض.
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