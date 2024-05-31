وزير الري يوجه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع

كتب-عمرو صالح:

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الجمعة زيارة لمحافظتى الاسماعيلية والسويس لتفقد حالة الرى وتطهيرات الترع بنطاق المحافظتين.

وتفقد الدكتور سويلم موقع كوبري السنوسي القديم الجارى إزالته على ترعة السويس بالكيلو ٧٤.٠٠ حيث وجه بسرعة إزالة الخوازيق الخاصة بالكوبري القديم داخل القطاع المائي للترعة، والتنسيق بين أجهزة الري والمحافظة لإزالة كافة التراكمات من داخل القطاع المائي ورفع النواتج من على الجسر لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطريق المجاور للترعة .

كما وجه سويلم بالتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الرى لإلتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة، مع التوجيه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع .

كما وجه وزير الري بمتابعة أجهزة الرى بالمحافظة لكافة الأراضي ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى

كما وجه سويلم بالتنسيق الدائم بين اجهزة وزارتى الرى والإسكان والمحافظة فيما يخص مناسيب المياه أمام محطة مياه شرب السويس للتأكد من استيفاء المناسيب المطلوبة أمام المحطة .

كما تفقد الدكتور سويلم والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية موقف التطهيرات على ترعة الإسماعيلية حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو كافة أعمال التطهيرات علي الترعة، والتوجيه بتركيب صاولة فاصلة بين إدارتي رى القليوبية والإسماعيلية لحجز ورد النيل على أن يتم تنفيذ الصاولة بالتشغيل الذاتي بمعرفة الإدارة المركزية للصيانة الوقائية .

كما تم التطرق لموقف تجربة الاستفادة من ورد النيل من خلال استخدامه فى عمل سماد كمبوست، حيث وجه الدكتور سويلم بتقييم التجربة الجارى تنفيذها للنظر فى تكرارها حال نجاحها.

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