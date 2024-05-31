"الأرصاد": غدا أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت الموافق 1 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة، على جميع الأنحاء.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وأشارت "الأرصاد"، إلى طقس غدا السبت يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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