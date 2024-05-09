"طب القوات المسلحة" تحصل على شهادات الاعتماد الدولية للمواصفات المختلفة (الأيزو)

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كتب- محمد سامي:

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادة الأيزو (٢١٠٠١) لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة المؤسسات التعليمية الخاص بمراجعة كل العمليات المتعلقة بجودة العملية التعليمية.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، اليوم الخميس، حصلت الكلية أيضًا على شهادة الأيزو (٢٢٠٠٠) لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة سلامة الأغذية الخاص بمراجعة جميع العمليات الخاصة بتصنيع الأغذية طبقًا لمعايير ومتطلبات مواصفة الأيزو الدولية.

وفي ذات السياق، جددت الكلية شهادات الأيزو التي سبق الحصول عليها وهي الأيزو (٩٠٠١) لسنة ٢٠١٥ نظام إدارة الجودة والأيزو (١٤٠٠١) لسنة ٢٠١٥ نظام إدارة البيئة والأيزو (٤٥٠٠١) لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية بما يمكنها من آداء مهامها في تخريج أجيال من الضباط الأطباء بكل التخصصات تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ بتقديم تعليم ذو جودة متميزة في مختلف التخصصات الطبية ومواكبة كل ما هو جديد في علوم الطب الحديثة.