مصر لن تفرق في أي منطقة.. أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا القومي.. فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل موقف مصر الأمني من حدودها مع الدولة الفلسطينية، وموقفها من محور فيلادلفيا، قائلًا: "منطقة محور فيلادلفيا دي مش جزء من أرض مصر، بل جزء من أرض فلسطين، ومحدش يقدر يعتدي على أمننا القومي، فمصر لن تفرط في أي منطقة من أرضها وحدودها آمنة بالكامل".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن جميع الحدود المصرية مع غزة والسودان وليبيا مؤمنة بالكامل، والجيش المصري في كل مكان شايف كل حاجة، والقوات المسلحة يقظة على كل الاتجاهات، وقادرة على التصدي لأي عمليات عدائية ضد الوطن.

ولفت أحمد موسى، إلى أن اللجان الإخوانية وأعداء الوطن ما زالت تعمل على التخريب من خلال نشر وتزييف الأخبار، فهم يشككون دائما في الدولة وقواتها المسلحة، مردفًا: "مصر دولة قوية قادرة على مواجهة أي عداءات تتآمر ضد الوطن".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه إذا وجهت إسرائيل أي عملية عسكرية ناحية الحدود المصرية فالرد المصري سيكون سريعا على الفور.

وأردف، أنه لابد للجميع أن يعلم أن مصر لها جيش قوي وأبناء مخلصون قادرون على حماية أمنها القومي، فالقوات المسلحة لن تسمح باختراق الحدود المصرية من أي اتجاه، ونحن واثقون فيهم لحماية الأمن القومي المصري، معقبًا: «لما تكون مؤمن بأمر؛ لا تخشى إلا المولى سبحانه وتعالى فقط».