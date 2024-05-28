لتنشيط السياحة.. أحمد موسى يطالب برفع أسعار الخدمات في الفنادق

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة المصرية اقتربت بشكل كبير من افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم الآن طلاء المنازل على الدائري بالرسومات التاريخية استعداداً للافتتاح.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن المتحف المصري الكبير يضم 5 آلاف قطعة للملك توت عنخ آمون، منوها أن افتتاحه سيكون محط أنظار العالم.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ أكد في اجتماعه اليوم، على أهمية إقامة عدد من الفنادق العالمية في منطقة المتحف المصري الكبير، والاستفادة من وجود مطار سفنكس في جذب أكبر عدد من السائحين من مختلف أرجاء العالم، وخاصة المهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

وتابع: الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أعداد الغرف الفندقية، ونحتاج للمزيد والمزيد منها لتغطية متطلبات قطاع السياحة المصرية.

وأكمل: «كل واحد عنده فندق النهاردة لازم يحافظ عليه، وأطالب أصحاب الفنادق برفع أسعار الخدمات بالفنادق لجذب السائحين الكبار من مختلف دول العالم وتحصيل أكبر مبالغ مالية كبيرة».

واستطرد: لابد من وضع خطة تشجيعية لتنشيط السياحة في مصر، ولابد أن تختفي كل المشاهد السلبية في التعامل مع السائحين؛ فمصر دولة تتمتع بفنادق على أعلى مستوى، معقبًا: «نفسي أروح الأهرامات مرة ومشوفش الناس بتجري وراء السائحين».

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