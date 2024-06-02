قرار من الصحة بشأن سجل التطعيم الورقي للمواليد (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، إلغاء سجل جلسة التطعيم الورقي بداية من يونيو الجاري، على أن يقتصر التسجيل به في حالة الطوارئ فقط.

وأصدر الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، خطابًا إلى مديري مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، تضمن عددًا من التعليمات بشأن تسجيل جلسات التطعيم، من بينها:

* الالتزام بخط سير المنظومة التطعيمية، سواءً الاستعلام الجيد (تحديث البيانات)، والتأكد من كافة بيانات الطفل المتطعم والجرعة المستحقة، مع التطعيم طبقاً للجرعة المستحقة للطفل، وتأكيد اكتمال تسجيل الجرعات التي تلقاها الطفل بشاشة التطعيمات على البرنامج الإلكتروني.

كما شدد الخطاب على التأكد من عدم تسجيل الطفل بقاعدة المواليد قبل تسجيله بشاشة البيانات الأساسية ومراعاة دقة واستكمال البيانات المدخلة بشاشة البيانات الأساسية.

ولفت "عبدالفتاح" لضرورة تحديث بيانات الحاصلين على التطعيم وخاصة (رقم التليفون - العنوان) وذلك لسهولة متابعة المتغيبين عن التطعيم وعدم إهدار الرسائل النصية المرسلة لأرقام خاطئة، مع تسجيل جميع البيانات التطعيمية مثل "تاريخ التطعيم - القائم بالتطعيم - الوحدة مكان التطعيم - الإدارة الصحية" بشهادة الميلاد وكراسة التطعيم بخط واضح.

وأشار لضرورة إدخال جرعات الهادر بانتهاء كل زجاجة والجرعات المعدمة بنهاية جلسة التطعيم عن طريق قائمة (حركة الطعوم).