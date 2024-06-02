شبكة حديد ضخمة ومواسير عملاقة.. أحدث 15 صورة لمحطة مترو الرماية

الأحد 02 يونيو 2024

12:21 م الأحد 02 يونيو 2024

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كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل مقطع فيديو يظهر أحدث ما وصلت إليه أعمال تنفيذ محطة مترو الرماية ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأظهر الفيديو مدى التقدم في الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة وحجم مواد البناء المستخدمة فيها من شبكات حديد ضخمة وأنابيب عملاقة أسفل الأرض.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق.

ويقدم الخط الرابع خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.