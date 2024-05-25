7 صور ترصد تطوير ورصف طريق ترعة السواحلية بحي إمبابة

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحلية بحي إمبابة.

كما تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية؛ بهدف ربط محاور الحركة ببعضها البعض وتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على نجاح أجهزة المحافظة خلال السنوات الماضية فى الإلتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى.

وأشار إلى أنه من المقرر، الإنتهاء من جميع المشروعات خلال أيام، مشيرًا إلى تصدر أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة لصدارة الجهات من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهائها من نسبة ١٠٠% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.

اقرأ أيضًا:

إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري

حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها