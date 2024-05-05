وزيرة البيئة: المحميات فرصة للاستمتاع بأعياد الربيع وسط الطبيعة

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع بكل سبل الراحة للزوار للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية داخل مصر على اختلاف أنواعها والتعرف على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التي تتواجد داخل تلك المحميات.

وأضافت ياسمين فؤاد، في بيان الأحد، أنه تم توفير سبل الأمان للزائرين حيث يوجد منقذين بالمحميات البحرية وباحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.

ودعت وزيرة البيئة، المواطنين وخاصة الشباب لزيارة المحميات الطبيعية خلال إجازات أعياد الربيع للاستمتاع بالطبيعة والاستجمام بها والتعرف على ثرواتها الطبيعية والمساهمة في حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية هو دعم الاستثمار البيئي بالمحميات وإزالة المعوقات، مؤكدة أن المحميات الآن بما تحقق فيها من تطوير أصبحت شاهد عيان على نجاحنا في دعم الاستثمار البيئي للسياحة البيئية بمشاركة القطاع الخاص للوصول إلى المستويات العالمية في إدارة وحماية تلك الموارد الطبيعية، مشددة على الاستمرار في دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات للارتقاء بتجربة السياحية البيئية بمصر ودعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.