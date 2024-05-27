طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات ممثلة في الدعامات والشرائح والمسامير.

كما أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن هناك أيضا نقص شديد في معظم الأدوية في الصيدليات، مؤكدة أن هناك تراكم للحالات والتى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر، في ظل الأزمة التى نعيش فيها.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا لدينا حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 شهور، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة مالم يتم التوصل إلى حلول لهذه الأزمة بشكل عاجل حتى لا تتفاقم.

وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة توفير المستلزمات الطبية في المستشفيات، وذلك في ظل تراكم الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية الناقصة في السوق.