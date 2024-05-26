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فيديو- مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة

02:39 م الأحد 26 مايو 2024

المساعدات الإنسانية

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن القوات الجوية المصرية واصلت جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التى يعاني منها الشعب الفلسطينى جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.

وبحسب البيان، يأتي ذلك استمرارا للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التى يعاني منها سكان القطاع.

المساعدات الإنسانية قطاع غزة القوات الجوية المصرية التحالف الدولي طوفان الأقصى
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