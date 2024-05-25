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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ النادي الاهلي بالفوز بدورى أبطال إفريقيا

10:52 م السبت 25 مايو 2024

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وأكد المستشار عبد الرازق ان الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين.

واشاد بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة وهو ماتوج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير متمنياً للنادي الاهلي وجميع الأندية المصرية و للرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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