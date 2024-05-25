الجيزة: إزالة مخالفات بناء وتعديات لمعرض سيارات ومنشآت تابعة له على أملاك الدولة -(فيديو)



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن مواصلة مواجهة التعديات على أملاك الدولة والتصدي لها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشارت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، عن إزالة مخالفات بناء وتعديات لمعرض سيارات ومنشآت تابعة له مقامة على أملاك الدولة، وذلك بمركز ومدينة العياط.

يذكر أن محافظة الجيزة، بدأت في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

وأكد "راشد"، ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم مختلف أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري؛ لمتابعة سير العمل، ونسب الانجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

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