أول أيام شهر ذي الحجة 1445 فلكيًّا.. وموعد بدء صيام الـ10 الأوائل

كتب- عمر صبري:

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، عن الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، بشأن بيان هلال شهر ذي الحجة لعام 1445.

وأوضح رئيس المعهد أن هلال شهر ذي الحجـة سيولد مباشرةً بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هــ، 6 يونيو 2024.

وأكد الدكتور طه رابح، عميد معهد الفلك، أنه بذلك تكون غرة شهر ذي الحجـة 1445هـ فلكيًّا الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكيًّا السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك 1445هـ فلكيًّا الأحد 16 يونيو 2024.

وأضاف رابح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، يوم الرؤية، وفي محافظات مصر سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12 و20 دقيقة.

وأشار عميد معهد الفلك إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم، لمدد تتراوح بين 1 و28 دقيقة، في ما عدا كوالالمبور وجاكرتا؛ حيث يغرب القمر فيها قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب.