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BBC

متحدث الوزراء: نتجاوب مع مشكلات المستثمرين ونعمل على تذليلها

12:32 ص الجمعة 24 مايو 2024

المستشار محمد الحمصاني

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كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء يقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر، مضيفًا: "خلال جولاته يتلقي مستثمرين، ويتلقى مقترحات بدعم الصادرات أو كيفية منحهم المزيد من الأراضي للتوسع وهناك العديد من المقترحات خلال الزيارات ورئيس الورزاء حريص على اتخاذ القرارت المناسبة على الأرض وتوجيه الوزراء المشاركين لاتخاذ القرار المناسب والعالجة".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON" إن رئيس الوزراء يطالب بتذليل بعض العقبات، والتجاوب مع طلبات المستمثرين، ويتجاوب مع مشكلات المستثمرين خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات الميدانية ويستقبلهم من وقت لآخر.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء رئيس الوزراء خالد أبو بكر
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