نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة



كتبت -داليا الظنيني:



تناولت برامج التوك شو، مساء أمس الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:



ناقش رفع سعر الدواء.. مسؤول بهيئة الدواء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء

قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لتذليل كافة العقبات فى ملف سوق الدواء، مؤكدا أننا كسرنا حاجز المليار ونصف دولار في تصدير المستحضرات الطبية للخارج.





سمير فرج: الخيارات الأمنية والعسكرية مفتوحة للتعامل مع إسرائيل



كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن احترام مصر لالتزاماتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات التي وضعتها مصر للحفاظ على أمنها القومي والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

أعلى من الطبيعي بـ8 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة



قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد فى هذه الأيام سوف تستمر على معظم الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أنه تم تسجيل أعلى درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

"معاكسة".. شاهد عيان يكشف مفاجأة في واقعة غرق ميكروباص معدية أبو غالب

كشف المهندس عماد حمدي، أحد شهود العيان بحادث معدية أبو غالب، عن تفاصيل جديدة بالواقعة.





استشاري الحساسية والمناعة يكشف أعراض متحور كورونا الجديد



كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، حقيقة ما يتردد حول عودة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروس لم يختفى ولكنه أصبح عبارة عن عدة متحورات





