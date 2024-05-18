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BBC

خبيرة تربوية تقدم مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

08:28 م السبت 18 مايو 2024

الدكتورة ولاء شبانة

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كتب- حسن مرسي:

سلطت الخبيرة التربوية الدكتورة ولاء شبانة، الضوء على مجموعة من الاستراتيجيات الأساسية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc.

أكدت شبانة على أن اختيار مكان المذاكرة المناسب يعد خطوة حاسمة في تحقيق النجاح، ويجب أن يتميز هذا المكان بالتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، وأن يكون خاليًا من الضوضاء والتشتتات التي قد تعيق التركيز، لذا، ينصح بالابتعاد عن التلفزيون والأجهزة الإلكترونية أثناء المذاكرة.

علاوة على ذلك، شددت شبانة على أهمية وضع جدول زمني منظم للمذاكرة والمراجعة، وتخصيص أوقات محددة لكل مادة دراسية، مع الحرص على توزيع الوقت بشكل متوازن.

وأوصت باستخدام تقنيات مذاكرة فعالة مثل كتابة الملخصات والملاحظات، وأكدت على أهمية أخذ فترات راحة منتظمة وتناول وجبات صحية ومتوازنة للحفاظ على الطاقة والتركيز.

وفي سياق متصل، حثت شبانة الطلاب على تبني التفكير الإيجابي وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل للتقليل من التوتر والقلق. وأكدت أن هذه الاستراتيجيات تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين الأداء الدراسي للطلاب.

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