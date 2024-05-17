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BBC

أجواء حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الجمعة 17 مايو 2024
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 22 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

السبت 18 مايو والأحد 19 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

من الاثنين إلى الأربعاء 20 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

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طقس حار القاهرة الكبرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الطقس
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