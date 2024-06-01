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بنسبة 43%.. زيادة سعر دواء "إيريك" لعلاج الضعف الجنسي

10:00 ص السبت 01 يونيو 2024

إريك

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كتب - عمرو صالح:

وافقت هيئة الدواء المصرية، على زيادة سعر دواء "إيريك" المستخدم لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال.

يعتبر اريك -المعروف علميًا باسم سيلدينافيل سترات- من أدوية ضعف الانتصاب، حيث يساعد على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري.

وبحسب خطاب رسمي من هيئة الدواء للشركة المنتجة للعقار، فإنه جرى الموافقة على رفع سعر "Erec 100 mg film coated tablets" من 33.5 جنيه إلى 48 جنيهًا أي بنسبة 43 بالمئة.

ووفق قرار لجنة التسعيرة بالهيئة رقم 19 لسنة 2024، والتي اعتمدها الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، فإنه جرى اعتماد سعر آخر للدواء بـ 300 جنيه لكنه لا يتم تداوله في السوق المحلي بل مخصص للتصدير فقط، في حين جرى اعتماد سعر 48 جنيها للسوق المحلي نظرا لوجود الدواء ضمن برنامج "دعم المريض المصري".

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أسعار الأدوية إريك الضعف الجنسي
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