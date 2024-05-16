ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟

كتب - مصراوي:

نعى خالد هشام عرفات نجل الوزير السابق هشام عرفات عبر صفحته على "فيسبوك"، والذي وافته المنية عصر الأربعاء.

وقال خالد عبر صفحته:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدي و حبيبى الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق، وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة و الدفنة فى مقابر العائلة".

وتابع:"اللهم ثبته عند السؤال، واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة

اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله

اللهم اغسله بالماء و الثلج و البَرَد

اللهم طهره من ذنوبه كما يُطَهر الثوب الأبيض من الدَنَس

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة

اللهم اجعله من عتقائك من النار

يا رب ارحمه و أغفر له و أعف عنه و أدخله جناتك العلى يا أرحم الراحمين".