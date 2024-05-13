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"رسلان" نيابة عن "العرجاني": الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا لاتحاد القبائل العربية

06:48 م الإثنين 13 مايو 2024
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية

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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- إسلام فاروق:
وجه النائب إبراهيم رسلان، نيابة عن الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحضور الكريم.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد القبائل العربية، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا للاتحاد على جميع الأصعدة بما يدعم المشروع الوطني الذي يسعى لتحقيق العديد من الأهداف.

ووجه "رسلان"، الشكر لجميع فئات المجتمع والقبائل العربية، مؤكدًا أنه سيتبنى جميع مشاكلهم للعمل على حلها.

مؤتمر اتحاد القبائل العربية إبراهيم رسلان إبراهيم العرجاني اتحاد القبائل العربية
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