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ما حكم قراءة سورة يس بنية الشفاء؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)

07:25 م الأحد 12 مايو 2024

سورة يس

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أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال حول: "حكم قراءة سورة يس بنية الشفاء؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا يوجد أى مانع شرعى، فالقرآن الكريم شفاء ورحمة".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصانا دائما أن نقرأ القرآن على كل حال، وخصوصا إذا كنا نرجو الدعاء من الله، فنقدم بين يدى الدعاء ذكر، وهذا خير وبركة".

قراءة سورة يس القرآن الشفاء
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