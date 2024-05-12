ما حكم قراءة سورة يس بنية الشفاء؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال حول: "حكم قراءة سورة يس بنية الشفاء؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا يوجد أى مانع شرعى، فالقرآن الكريم شفاء ورحمة".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصانا دائما أن نقرأ القرآن على كل حال، وخصوصا إذا كنا نرجو الدعاء من الله، فنقدم بين يدى الدعاء ذكر، وهذا خير وبركة".