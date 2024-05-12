الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قرار شركة أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من الأسواق يُعزى إلى انخفاض الطلب العالمي على اللقاحات، وليس بسبب أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" مساء السبت، أن "لدينا مخزون كافٍ من جميع أنواع اللقاحات، ولم نستورد أسترازينيكا أو أي نوع آخر منذ عام".

وذكر متحدث الصحة أيضاً أن الحصول على اللقاح لم يعد إلزامياً للسفر أو القيام بالعديد من الأنشطة الأخرى، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتهاء جائحة كوفيد-19 في مايو 2023.

وتناول الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أيضاً الجلطات النادرة المرتبطة بلقاح أسترازينيكا، مؤكداً أن هذه الظاهرة معروفة وسبق مناقشتها من قبل لجان متخصصة، مضيفًا أن ربط الجلطات بمرض محدد "لا أساس له من الصحة ولا يُعدّ منهجاً علمياً".