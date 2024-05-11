الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات بالمساجد - مستند

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، منع تصوير الجنازات بالمساجد، وذلك على خلفية الأزمات التي حدثت مؤخرا في بعض الجنازات.

وقالت الأوقاف، في مستند صادر عنها: نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد.

وشددت وزارة الأوقاف أيضًا، بأنه يجب على الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.