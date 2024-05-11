فيديو و11 صورة لتجارب تشغيل أول قطار كهربائي سريع خاص بمصر

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة النقل، صور أول قطار كهربائي سريع خاص بشبكة القطار الكهربائي السريع المستهدف تشغيلها في مصر خلال السنوات المقبلة.

وقالت وزارة النقل، في منشور عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: شاهد أول قطار كهربائي سريع خاص بشبكة القطار الكهربائي السريع المصرية خلال اختبارات التجارب على السكة بألمانيا بعد انتهاء تصنيعه في مصانع شركة سيمنز العالمية.

وتعتبر السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة (HSR)، نوعًا جديدًا من وسائل نقل الركاب بالسكك الحديدية أسرع وأكثر راحة من القطار العادي من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم/ ساعة.

ويتميز القطار السريع بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المروري ويحقق درجة أمان أعلى للركاب وله تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني.

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح)

يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم وعدد 21 محطة (13 محطة قطار سريع - 8 محطات إقليمية)، وسيتم التنفيذ خلال 24 شهر.

وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة.

مشروع القطار السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أبوسمبل)

يبدأ الخط من محطة الفيوم/ بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، على أن يتم إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل.

وتكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة، 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة (48 قطارًا)، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة (19 جرارًا).

ويشتمل الخط على 36 محطة (10 سريعة + 26 إقليمية) "العياط - الفيوم/ بني سويف - الفشن - العدوة - بني مزار - سمالوط - المنيا - أبو قرقاص - ملوي - ديروط - القوصية - منفلوط - أسيوط - أبو تيج - الغنايم - طهطا - جهينة - سوهاج - أبيدوس - فرشوط - نجح حمادي - دشنا - قنا - قوص - الأقصر - أرمنت - إسنا - السباعية - إدفو - كلابشة - دراو - أسوان الجديدة - مطار أسوان - ميديكوم - توشكى - أبو سمبل).

وبتنفيذ هذا الخط يتم تحقيق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع خط "العين السخنة - مطروح" بمحطة حدائق أكتوبر، كما يتبادل الخدمة مع خط "قنا - الغردقة - سفاجا" بمحطة قنا.