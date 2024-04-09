فسيخ ورنجة وملوحة فاسدة.. طلب إحاطة لاستدعاء 4 وزراء للبرلمان -تفاصيل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء و4 وزراء هم وزير الصحة والسكان، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التنمية المحلية، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد؛ وفي مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.

وتساءل زين الدين عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين في الرقابة على الأسواق؛ للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية، والتي تؤثر سلبياً على صحة المواطنين؛ وفي مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة، مؤكداً أن الشعب المصري ارتبط بمناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة؛ وبينها الرنجة والفسيخ والملوحة؛ خصوصاً في فترة الأعياد، وتحديدًا عيد الفطر الذي يحل بعده شم النسيم.

وقال النائب: إنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة؛ فإنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين، مشيراً إلى أن البعض من منعدمي الضمير يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحياناً كثيرة تكون منتهية الصلاحية، وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة، وأكبر دليل على ذلك أننا نسمع كثيراً عن حالات تسمُّم لأُسر كاملة في الأعياد؛ بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.

وطالب زين الدين الحكومة ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات، وقد يؤدي إلى مشكلات ومخاطر صحية على المواطنين، مع الرقابة الصارمة على الأسواق للتأكيد من مطابقة مثل هذه السلع الغذائية للمواصفات وعدم انتهاء صلاحيتها، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الوزراء الـ4 للرد عليه.