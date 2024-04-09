‎ السيسي ورئيس الوزراء العراقي يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

‎تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين المصري والعراقي الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما السلام والأمن والازدهار.

وكان الرئيس السيسي، تلقى اتصالاً هاتفياً من هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تبادل أخلص التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الشعبين الشقيقين من كل سوء، ويديم عليهما الأمن والاستقرار والرخاء.