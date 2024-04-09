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نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - 32 صورة بالتفاصيل

01:33 م الثلاثاء 09 أبريل 2024
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 28
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 1
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 3
  • عرض 32 صورة
    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
  • عرض 32 صورة
    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 5
  • عرض 32 صورة
    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 4
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 7
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 8
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 9
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 6
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 11
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 10
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 13
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 12
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 15
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 31
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 16
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 17
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 14
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 20
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    اللائحة التفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 19
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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، منذ 5 أيام، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

ويكون ذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.

رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح

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رمضانك مصراوي

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