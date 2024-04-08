بتوقيت القاهرة.. موعد كسوف الشمس اليوم الإثنين 8 إبريل

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور ياسر عبدالهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، إن كسوف الشمس لم يحدث بعد وأن موعد بدايته الساعة ٥:٤٢ مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف عبدالهادي، خلال تصريحات لـ"مصراوي": أن الصور ستكون موجودة على مواقع الجهات التي ترصد الكسوف وعلى الإنترنت.

وتشهد دول ومناطق، خلال دقائق، كسوفًا للشمس يمكن رؤيته ككسوف كلى في كل من دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ورؤيته ككسوف جزئى فيدول؛ غرب أوربا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلنطى، والقارة القطبية الشمالية.

يغطي الكسوف، بحسب معهد البحوث الفلكية المصري، مساحة عرضها 197,5 كيلومتر، وعند ذروة الكسوف يغطي القمر 105,7% من كامل قرص الشمس.

ويستغرق الكسوف منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها؛ خمس ساعات و10 دقائق، مؤكدًا أنه لا يمكن رؤيته فى مصر، ولا فى المنطقة العربية.

يذكر أن الكسوف الكلي هو أحد أنواع الكسوفات الشمسية ويحدث عادة عندما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق فى نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه، وفى تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبًا منها، وفى هذه الحالة تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 ألف كيلومتر، و363 ألف كيلومتر، ونتيجة لهذا البُعد يتغير حجم القمر ليكون كبيرًا بما يغطى كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.

يذكر أن ظاهرة الكسوف لها جوانب مفيدة فهى تفيد فى التأكد من بدايات الأشهر الهجرية القمرية، إذ يحدث الكسوف فى وضع الاقتراب أو الاجتماع، ويشير الكسوف الشمسى لقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر هو موعد ميلاد القمر الجديد.

جدير بالذكر أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي2001_ 2100)، سيشهد 224 كسوفًا شمسيًا، منها 77 كسوفًا جزئيًا، و 72 كسوفًا حلقيًا، و68 كسوفًا كاملًا، و7 كسوفات مختلطة.