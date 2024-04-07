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BBC

حسام موافي يكشف تفاصيل الإصابة بمتلازمة «غيلان باريه»

05:59 م الأحد 07 أبريل 2024

تعبيرية

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كتب- محمد شاكر
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن متلازمة «غيلان باريه» فقد العصب وظيفته وهو شلل تام.

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن متلازمة «غيلان باريه» قد يشفى ولكن هناك ملايين نظريات توضح سبب الإصابة بها، وأبرزها أنه مرض مناعي.

وعلق موافي قائلا: «فصل مكونات الدم، الكوتيزون» أبرز طرق شفاء المرضى من «غيلان باريه»، متابعا: توقف عمل الحجاب الحاجز يؤدي للإصابة بغيلان باريه.

وختم بقوله: الحجاب الحاجز لو توقف عمله وأصيب غيلان باريه يحتاج المريض حينها التنفس الصناعي.

حسام موافي غيلان باريه موت العصب الشلل

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