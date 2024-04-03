"واحد من الناس".. عمرو الليثي يهدي بائع فاكهة 5 آلاف جنيه هدية

كتبت- داليا الظنيني:

التقى الإعلامي عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة، بائع فاكهة يدعى شعبان حامد.

وقال البائع:"بجيب الفاكهة من سوق الجملة وبقوم من النوم على الشغل علطول وبرجع مع الفطار".

وتابع:"عندي 3 أولاد اتنين منهم فى مراحل التعليم واللي يجيبه ربنا كويس من رزق ودخلي في الشهر حسب الرزق وماليش دخل يومى ثابت لكن لو ربنا كرمني بـ50 أو 100 جنيه فى اليوم يبقى حلو وربنا هو اللي بيقضيها، وباخد علاج غضروف لظهري والحمدلله على ما أعطاه".

وحرصت أسرة برنامج "واحد من الناس" على منح بائع الفاكهة مبلغ 5 آلاف جنيه، وعبر عن سعادته بالهدية وأكد أن أول شيء سيفعله التبرع بـ500 جنيه للفقراء والمحتاجين.

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