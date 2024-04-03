حالة الطقس غدا الخميس.. "الأرصاد": شبورة حتى الـ 9 صباحا بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 4 أبريل 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا الخميس الموافق 4 أبريل 2024، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأوضحت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية غدًا الخميس، تشهد نشاط للرياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تأثر الأحوال الجوية غدًا، بشبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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