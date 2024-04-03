حسام موافي يكشف سبب آلام الصدر لمرضى السكر – فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مريض السكر من ألم الصدر، قائلًا: كثيرًا بيكون وقتها قصور في الشريان التاجي، وده الذي يغذي عضلة القلب.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض السكر حال شعوره بآلام في الصدر عليه الفزع والتحرك سريعًا إلى الطبيب المعالج للتعامل مع الموقف، قائلًا: لو الدم قل في الشريان التاجي بيبقي في ألم شديد وبيكون وقتها عرضة للذبحة الصدرية.

وقال "موافي"، إن أشعة الإيكو لا تستطيع تشخيص الذبحة الصدرية، مبينا أنه على مريض السكر الحذر حال شعوره بألم في صدره، كونه معرض لذبحة صدرية.

