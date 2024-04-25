السياحة: غلق مقبرة أسرة محمد علي وتعديل رسوم زيارة بعض المناطق الأثرية - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة عممت منشورًا بشأن قرارات المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 4 أبريل 2024.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن الغرفة أشارت إلى تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.

وأوضح المصدر، أنه بالنسبة لرسوم هرم خوفو من الداخل، فيتم تفويض وزير السياحة والآثار في تحديدها للمصريين والأجانب، وذلك بناءً على مقترح من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بدراسة ومراجعة رسوم زيارة هرم خوفو من الداخل، مع اتخاذ جميع الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

وأشار المصدر، إلى غلق مقبرة أسرة محمد علي بالإمام الشافعي "حوش الباشا" أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر؛ حتى انتهاء أعمال الترميم بها.

وتابع المصدر، أن شركات السياحة أو الأفراد باستطاعتها التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لرد قيمة التذاكر أو استبدالها والحصول على تذاكر مواقع أثرية بديلة وفقًا لقيمتها، مع مراعاة جميع القواعد المتبعة في هذا الشأن.

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