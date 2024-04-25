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السيسي عن ذكرى تحرير سيناء: تعكس قوة وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا

03:12 م الخميس 25 أبريل 2024

ذكرى تحرير سيناء

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كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي توافق اليوم 25 أبريل.

وقال السيسي، في منشور كتبه عبر فيسبوك: نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة، يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا.

وأضاف الرئيس: نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة.

وتابع: تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته.

واختتم الرئيس السيسي، منشوره قائلًا: فلنجعل من هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء وطننا وتعزيز وحدتنا والعمل على رفعة شأنه بين الأمم.

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