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تحالف الأحزاب المصرية يوجه تحية لأبناء وقبائل سيناء

11:15 م الأربعاء 24 أبريل 2024

تحالف الأحزاب المصرية،

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كتب-عمرو صالح:

وجه تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا رسالة تقدير لجميع أبناء وقبائل سيناء على دورهم الوطنى فى تحرير سيناء

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن أبناء وقبائل سيناء رجال ووطنيون وشرفاء و نفتخر بهم وتحية لهم جميعا من أسرة تحالف الاحزاب المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد حاليا بمقر التحالف بجاردن ستي لمناقشة خطة عمل التحالف للمرحلة المقبلة

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