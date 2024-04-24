لنا تجربة غير ناجحة مع الشاي.. أستاذ بزراعة القاهرة يكشف إمكانية زراعة البن في مصر

كتب- عمر صبري:

علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، على المنشورات المتداولة بإمكانية زراعة البن في مصر.

وأوضح نور الدين، خلال منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الله خلق الكون في تناسق فهناك حاصلات المناطق الباردة وحاصلات المناطق المدارية وحاصلات المناطق الاستوائية، حتى يكون هناك تعاون بين البشر في مختلف هذه المناطق.

وأضاف أن حاصلات البن والشاي والكاكاو ونخيل الزيت والمكسرات تتطلب مناخا استوائيا بحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية وأمطارا صيفية، ويزيد عليها البن والشاي كونهما ينموان جيدا في المرتفعات والهضاب وقمم الجبال في المناخ الصيفي الممطر.

وأشار إلى أنه من المهم في المحصول هو الكمية والنوعية ولذلك تجد البن الكولومبي هو الأغلى يليه اليمنى والبرازيلي والإثيوبي وبن بروندى ورواندا وكذلك الشاي فهناك فرق في النكهة بين شاي سيرالينكا والشاي الهندي والشاي الكيني.

وتابع: تحمس البعض وجربوا زراعة الشاي في محافظة الفيوم ونما بنجاح وأعطى محصولا ولكن أعطى طعما ليس له علاقة بطعم الشاي، وما يحدث الآن من متاجرة بنجاح زراعات البن في مصر في الإسماعيلية لا يقوم على أساس علمي فليس لدينا مرتفعات وهضاب ولا مناخ استوائي ولا أمطارا صيفية ولا حرارة أقل من ٣٠ درجة أغلب فترات العام، وسيكرر تجربة الفيوم مع الشاي ويعطى محصولا ليس له علاقة بطعم البن أو النسكافيه أو الاسبرسو!!!.

واستطرد: احترموا طبيعة الخلق واعلموا أن لكل مناخ زراعاته وتذكروا أنه حتى في مصر نزرع الأرز شمالا وليس جنوبا ونزرع القصب جنوبا وليس شمالا ونزرع البلح الأحمر والأصفر شمالا والبلح الجاف ونصف الجاف جنوبا، فالزراعة علم وليست تريند.