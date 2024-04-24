محافظ القاهرة: لدينا خريطة محدثة بجميع المرافق في باطن الأرض

كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة، مؤكدًا أن المركز الذي تأسس منذ ما يقارب 36 عامًا هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتي كان لها دورا رئيسيا ومساهمة فعالة في جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا لتسهل عملية تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة بطريقة علمية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الذي تأسس عام 1988 يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث أنه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق.

كما يعتبر المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات في باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات.

كما يمتلك مركز تدريب متكامل على جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته على المستوى الدولي، ولبقية محافظات مصر وهو أمر له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد محافظ القاهرة، ثقته في قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة في تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.

كما ساهم المركز في إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هي (الجيزة، القليوبية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، الدقهلية، الغربية، بني سويف، والبحر الأحمر) وجار العمل على إنشاء مركزي معلومات محافظتي قنا ودمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦.

وأشارت أمل محمد حنفي، رئيس مركز معلومات شبكات المرافق، إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الحاصل على شهادة الجودة يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحي الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطني العاصمة وتأمينها ضد أي أعمال تدمير أو إتلاف.

كما تساعد في المحافظة على شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة في تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة لما هو موجود في باطن الأرض للمعاونة فى التخطيط المستقبلي الدقيق لمشروعات البنية الأساسية والمرافق مع توفير ذلك التوازن بين ما هو موجود في باطن الأرض وتلك المنشآت فوق سطح الأرض والسيطرة على أعمال الحفر، ومنع الحفر العشوائى بالقاهرة.

وأضافت أمل محمد حنفي، أن المركز من خلال فروعه السبعة المنتشرة في أنحاء القاهره شارك في أعمال المشروعات القومية الكبرى كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة، وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو، ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية، وكباري منطقة مدينة نصر، وأعمال مشروع ممشى أهل مصر، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وحصر مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة، الأنشطة والأراضي والمصانع بمنطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة رفع مساحي مسجلة إلكترونيا، وأنشأ قواعد بيانات GIS (نظم المعلومات الجغرافية) والتي تعتبر الأولى لهذه المنطقة الصناعية، فضلا عن أعمال الرفع المساحي لطريق الأوتوستراد من القلعة وحتى كوبري الحضارات، ومشروع كشف مرافق تطوير محيط بحيرة الفسطاط مصر القديمة عين الحياة، والرفع المساحي لتطوير منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، والرفع المساحي لمنطقة عرب اليسار، ومشروع إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بمشروع معا بحي السلام أول.

وأضافت رئيس مركز معلومات شبكات المرافق، أن المركز يقوم بعمل الرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، ويتم تسليم المواطن خريطه بها الموقع الذي تم رفعه مساحيا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة وصورة من جوجل إيرث google earth، وكشف بالإحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الأعمال المساحية.