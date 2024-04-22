1.5 جنيه للرغيف كأقصى سعر.. بدء تطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة- صور وفيديو

كتب- محمد سامي:

تصوير: محمد معروف

أعلنت وزارة والتموين والتجارة الداخلية أن المخابز السياحية والإفرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقًا للتوجيه الوزاري، الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وشمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا .

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، خلال جولة المركز الإعلامي بالوزارة على المخابز السياحية والإفرنجية بمحافظة الجيزة، أنه لوحظ التزامها بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد إنتاج الخبز السياحي والفينو.

وأكد كمال أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر، استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

وقالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي والفينو.

وأضافت غريب أنه تم أيضًا التنبيه على أصحاب المخابز بأنه في حالة وجود أية مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقًا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يُعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.