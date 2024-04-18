رئيس الشعبة: أسعار الخبز الحر ستستقر والمخابز العشوائية ليست ملتزمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن الأسعار ستستقر والفضل في ذلك الاستقرار ونزول الأسعار هو جهد الحكومة لتوفير الدولار في الأسواق، وهو ما انعكس على انخفاض الأسعار.

وأضاف "غراب"، خلال مؤتمر مع رئيس مجلس الوزراء، أننا نتمنى مزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أنه عقد اجتماع بحضور وزير التموين، وتم خلاله عدد من المطالب، ووعد الوزير بتنفيذها.

وتابع: اللي تاعبنا في موضوع العيش الحر بعض المخابز العشوائية التي ليس لديها ترخيص وليست ملتزمة، وبذلنا معهم جهد خلال المرحلة السابقة ونحاول أن أي مخبز ينطبق عليه الاشتراطات سنساعد بترخيصه؛ ليكون الجميع في اتجاه واحد.

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