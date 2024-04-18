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دهان عقارات وشاشات عرض.. تحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بطول 12 كم - صور

11:42 ص الخميس 18 أبريل 2024
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض
  • عرض 8 صورة
    دهان عقارات وشاشات عرض

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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار العمل على تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل وذلك في المسافة من أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كم، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان الخميس ، أن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمني محدد سينتهي بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتتضمن الأعمال دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارة وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية.

اللواء خالد عبد العال الطريق الدائري محافظ القاهرة
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