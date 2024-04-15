رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 24 ألف زيارة رقابية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- نشأت علي:

قال أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية وجميع القطاعات، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم على تأمين صحي للأسرة المصرية.

وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم الإثنين، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية مشمولة بمعايير جودة، وفصل مقدم الخدمة عن ممول الخدمة".

وشدد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متوافقة تصدر معايير جودة متوافقة مع المعايير الدولية، موضحًا تقديم معايير للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمعامل ومراكز الأشعة حصلت على اعتماد مطابق للمعايير الدولية.

وأكد طه مراقبة تطبيق الخدمة لضمان الاستدامة، قائلًا "الزيارات الرقابية تتم بعدد كبير، خلال 4 سنوات منذ تطبيق النظام قُمنا بـ24 ألف زيارة رقابية، وهيئة الرعاية الصحية تشكو من كمية الزيارات الرقابية"، مضيفًا "الزيارات بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية"، مشيرًا إلى أن الزيارات تشمل قياس معايير تقديم الخدمة الطبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن المنشآت المعتمدة تتضمن 350 منشأة منها 78 مستشفى و202 وحدة رعاية أولية، قائلًا إن "النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية".